特朗普政府連續發聲為美烏總統會晤“定調”

中評社北京8月18日電／據新華社報導，美國總統特朗普、國務卿魯比奧、中東問題特使威特科夫17日就俄烏衝突問題連續發聲，為即將舉行的美烏總統會晤“定調”，釋放出希望烏方在美俄總統會晤取得結果的框架內作出讓步的信號。



特朗普17日在社交媒體平台“真實社交”上轉發了其支持者的一篇帖文。帖文稱，“烏克蘭必須自願放棄領土給俄羅斯，否則戰爭拖得越久，烏克蘭人失去的土地就越多”。



魯比奧17日在接受美國福克斯新聞台、美國全國廣播公司等媒體採訪時稱，特朗普政府決定不對俄羅斯實施新制裁，“我們現在要做的是結束戰爭”，對俄施加新制裁並不能夠迫使他們接受停火。他表示，衹有俄烏雙方都做出讓步、有得有失，才能達成和平協議。



威特科夫17日在接受美國有線電視新聞網採訪時稱，特朗普與普京15日在美國阿拉斯加州的會晤取得“關鍵勝利”，“我們成功爭取到一項讓步：美國可以提供類似《北大西洋公約》第五條的安全保障，這正是烏克蘭希望加入北約的原因之一”。威特科夫表示，美俄雙方達成一致，美國和歐洲國家可為烏克蘭有效提供類似第五條的安全保障。他還說：“這是我們首次聽到俄方同意這一點。”《北大西洋公約》第五條是北約關於集體防禦的條款。



18日，特朗普將在美國首都華盛頓與烏克蘭總統澤連斯基會晤，歐盟委員會主席馮德萊恩及歐洲多國領導人已確認將與澤連斯基一同前往美國參加會晤。特朗普16日表示，“如果一切順利”，將安排舉行美俄烏領導人三方會議。