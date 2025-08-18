俄軍空襲烏軍部署點　烏方襲擊俄物流樞紐

中評社北京8月18日電／據新華社報導，俄羅斯國防部17日通報說，過去一天內，俄軍打擊了烏克蘭導彈、彈藥和無人機倉庫以及142個地區的烏武裝部隊和外國雇傭兵臨時部署點。同日，烏方對俄羅斯沃羅涅日州利斯基火車站發動襲擊，該火車站是俄軍運輸彈藥的重要物流樞紐。



俄國防部當日還通報說，俄羅斯防空部隊在24小時內擊落了4枚烏克蘭制導炸彈和300架烏克蘭無人機，在斯摩棱斯克州攔截了試圖對當地核電站設施實施襲擊的烏克蘭無人機。



烏克蘭空軍17日在社交媒體發文說，16日夜間至17日凌晨，俄軍從庫爾斯克州、布良斯克州、羅斯托夫州、克拉斯諾達爾邊疆區、斯摩棱斯克州向烏境內發射了1枚“伊斯坎德爾－M”導彈和60架攻擊型無人機，擊中了哈爾科夫州、頓涅茨克地區和第聶伯羅彼得羅夫斯克州的12處地點。截至17日9時，烏防空火力攔截了40架無人機。



烏克蘭國家通訊社17日援引烏國防部情報總局消息人士的話稱，烏方當日對俄羅斯沃羅涅日州利斯基火車站發動襲擊，該火車站是俄軍運輸彈藥的重要物流樞紐。襲擊導致當地鐵路交通中斷，利斯基火車站被迫停運。



烏國防部情報總局當日還在官網發文說，總局16日對扎波羅熱地區梅利托波爾的一處俄軍彈藥庫和俄軍集結點發動了襲擊，彈藥庫起火並發生爆炸，造成俄軍方面至少6人死亡。