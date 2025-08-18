民青局青年初創實習計劃2025圓滿結束

中評社北京8月18日電／2025年8月18日 － 數碼港與民政及青年事務局（民青局）合辦的“民青局青年初創實習計劃 2025”圓滿結束，於 8 月 16 日舉行結業禮，並邀得民政及青年事務局局長麥美娟擔任主禮嘉賓。是次計劃合共提供 100 個初創實習名額，吸引超過 4，300份申請，反應熱烈。



數碼港行政總裁鄭鬆岩博士在致歡迎辭時表示：“數碼港作為香港創科搖籃，致力全方位發掘和培育新一代創科人才，助力香港實現成為國際創科中心的願景。數碼港攜手民青局舉辦『民青局青年初創實習計劃』，成功培育大量創科人才，壯大本港創科人才庫。計劃自 2021 年推出以來，累計吸引超過20，300 份申請，提供 400 個實習職位，成為培育香港創科人才的重要舉措。數碼港未來將繼續與政府緊密合作，為本港創科產業蓬勃發展注入新動能。”



數碼港連續四年與民青局合辦“民青局青年初創實習計劃”，為有志投身創科行業的青年提供為期 3 至 6 個月實習機會。本年度計劃共收到 168 間數碼港公司的申請，其中過半數是首次參加，數碼港基於過往推行實習計劃及培育人才的經驗，精選出 100 個實習崗位，當中涵蓋數據分析、金融科技、生物科技、人工智能應用、業務拓展、市場推廣及設計等廣泛領域，讓實習生發掘自身興趣的同時，獲得豐富的實戰經驗，在創科領域邁出堅實一步。在實習期內，18 位實習生更獲得前往大灣區學習交流的寶貴機會，由數碼港安排參訪百度、美團、億航智能等大灣區龍頭企業，深入瞭解灣區科創企業的蓬勃發展，並與青年創業家交流互動。