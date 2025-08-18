第14屆創新創業大賽前海港澳台大賽啟動

第十四屆中國創新創業大賽前海港澳台大賽啟動（圖片來源：中國台灣網） 中評社北京8月18日電／據中國台灣網報導，為落實國家創新驅動發展戰略，推動科技創新和產業創新融合發展，近日，由工業和信息化部火炬中心、深圳市前海管理局共同主辦，以“灣有引力，夢啟前海”為主題的第十四屆中國創新創業大賽前海港澳台大賽在前海深港青年夢工場正式啟動。廣東省台辦和省港澳辦、省科技廳等作為支持單位，來自港澳台地區的科創園區、高校院所、科創企業、投資機構及青創協會等200餘名青年代表共同見證大賽啟動，助力港澳台企業、創業青年共享大灣區發展機遇。



中國創新創業大賽是國內科技領域層次最高、規模最大、輻射最廣、影響力最強的國家級創新創業賽事之一，本屆大賽作為中國創新創業大賽體系內唯一一個聯通港澳台地區的國家級創新創業賽事，分常規賽和大中小企業融通對接賽，設置人工智能與具身智能、生命健康、新材料＆新能源與節能環保、文化創意與體育科技、金融科技及其他五大前沿行業賽道，緊密契合大灣區產業需求、科技發展趨勢與港澳台創業特色，深化港澳台地區青年創業交流，吸引和支持港澳台青年實施項目成果轉化、高水平創新、高質量創業。弘毅投資、國宏嘉信、深交所科融通等超100家投資機構，香港大學、香港中文大學、澳門大學、澳門科技大學等20餘所港澳台高校，香港科技園、香港數碼港、澳門青年創業孵化中心、台北創新實驗室等港澳台地區科技園區及台灣上市櫃公司協會等社會組織參與賽事舉辦。



近年來，廣東省台辦緊密聯動中國創新創業大賽等相關賽事，連續舉辦台灣青年廣東創業行活動，做好台青創業項目落地、政策宣講、產業對接、技術交流、投融資、人才申報等服務，積極發揮在粵海峽兩岸青年就業創業基地等青創組織、重點產業園區、知名企業、投融資機構作用，累計促成100多個台青項目在廣東註冊落地，發展成為國家級高新技術企業，省級專精特新中小企業、創新型中小企業等；幫助數十個台青創業項目獲得投融資總額近億元；為10餘名台灣青年博士開展了國家級人才認定服務。