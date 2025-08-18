第12屆台青廣東製造業發展體驗營閉幕

閉營儀式（圖片來源：中國台灣網） 中評社北京8月18日電／據中國台灣網報導，近日，第十二屆台灣青年嶺南行廣東製造業高質量發展體驗營閉營儀式在珠海舉行。本次活動於8月1日在佛山開營，一周來，近80名台青台胞齊聚廣東，感受灣區發展脈搏。閉營儀式以回顧短片拉開序幕，用一幀幀畫面展現了營員在這段精彩旅程中的點滴收穫與青春風采。



“很開心參加這場活動，這次參訪體驗讓我直觀感受到廣東製造業的先進水平，無論是智能製造的應用場景還是產業生態的完善程度，都展現出令人驚嘆的發展速度。”台青範女士在活動分享環節真摯地說道，“希望更多台灣青年能親自來看看大陸日新月異的變化。”



台青小高也在分享中表示：“通過這段時間的所見所聞所感，讓我對廣東科技進步和製造業發展的成果有了更深入的瞭解。並且，這裡風景很美，美食也很多，希望以後有更多的機會來這裡交流，結識更多大陸的朋友。”



據悉，本屆體驗營活動由廣東省海峽兩岸交流促進會與廣東省工業和信息化廳共同主辦，珠海市台港澳事務局與佛山市台港澳事務局聯合承辦，是“台灣青年嶺南行”系列活動的重要組成部分。期間，營員們不僅參訪了多家高新技術企業，還深入體驗了玩陶、剪紙等非物質文化遺產，從多個維度增進了對廣東地區經濟社會發展的瞭解。



當天下午，營員們還前往珠海太空中心參觀體驗，近距離感受祖國航空航天事業的發展成就。作為本次活動的最後一站，太空中心的參訪既是一次科技之旅，更象徵著兩岸青年交流合作空間廣闊、大有可為。