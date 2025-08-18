兩岸青少年武漢切磋輪滑球技藝

中評社北京8月18日電／據中國台灣網報導，2025兩岸（武漢）ACC城市杯單排輪滑球公開賽近日進入決賽，少年組、青年組、公開組等各組別在武漢輕工大學體育館展開對決。



輪滑球又稱輪滑曲棍球，是冰球運動的延伸。ACC（全稱為“Asia City Cup”）城市杯單排輪滑球公開賽起源於台北，2023年、2024年在福建廈門連續舉辦兩屆，今年首次落戶湖北武漢。此次比賽吸引兩岸40支代表隊共400名運動員參賽，其中有台灣運動員100人。



“大陸隊員帶球進攻力強，戰術靈活多變，讓我見識到不同的技巧與球風。”來自台灣南投的蕭諭瞬表示，大家在賽場上奮力拼搶，賽場外分享球技，互相推薦美食、美景，既提升本領又增進瞭解。賽後，蕭諭瞬還計劃與大陸球員交換球衣，以作紀念。



“台灣輪滑球運動起步較早，我常在網上觀看台灣選手參賽視頻，學習他們的戰術。”14歲的重慶男孩曾智科說，這是他首次與寶島隊員交手，對方控球及團隊配合能力，讓他受益匪淺。



台灣教練林君翰認為，兩岸輪滑球運動各有優勢，交流有助於彼此取長補短，讓這項運動走得更遠。



此次比賽由武漢市海峽兩岸交流促進會、武漢東西湖區台資企業聯誼會主辦，致力於為兩岸青少年搭建多元體驗和交融互動平台。賽後，主辦方還組織台灣運動員開展參觀、交流活動。