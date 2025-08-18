為國呼號支援抗戰　“萬裡同心”特展開幕

萬里同心——海外華僑與中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭紀念特展上，“烽火僑心 共赴國難”單元展廳。（圖片來源：中國華僑歷史博物館） 中評社北京8月18日電／據人民日報海外版報導，8月14日，由中國僑聯、國家文物局指導，中國華僑歷史博物館聯合廣州、潮州、黑河、德宏分館共同主辦的“萬裡同心——海外華僑與中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭紀念特展”（簡稱“萬裡同心”特展）在北京中國華僑歷史博物館隆重開幕，並同步在四地啟動巡展。



回望抗戰歷史，海外華僑或是遠在海外為支援抗戰奔走呼號，或是跨越山海投身保家衛國洪流，或是與僑居地民眾並肩作戰、積極投身世界反法西斯戰爭，為中國人民抗日戰爭和世界反法西斯戰爭作出獨特貢獻。跟隨本版報導，我們一起走進“萬裡同心”特展，感受歷史深處中華兒女團結一心、捍衛獨立與和平的震撼回響。





“為國呼號 支援抗戰”



生動詮釋海外華僑與祖國休戚與共的赤子之心



“爭取民族解放”“團結禦辱保衛祖國”“保衛世界和平”……走進“萬裡同心”特展大廳，懸掛在展廳天花板上的抗戰橫幅將觀眾帶回那段烽火歲月。



上世紀30年代起，海外華僑以“天下興亡、匹夫有責”的赤子之心，在全球多地發起大規模支援祖國的行動。大洋彼岸的美國，美國紐約華僑衣館聯合會等華僑團體舉行聲援祖國抗日集會；東南亞的街頭劇院，武漢合唱團在新加坡、馬來亞各地巡演年餘，揭露日軍暴行，為抗戰籌款募捐；遠在非洲馬達加斯加的華僑通過收音機收聽祖國抗戰消息，在當地進行翻譯傳播……海外華僑為國呼號的呐喊，借由特展中的歷史實物、照片、音視頻，在展廳中回響。



中國僑聯顧問、中國僑聯原副主席唐聞生在展覽現場細細觀看。她的父親是新中國首任聯合國副秘書長、《美洲華僑日報》牽頭創始人唐明照。說起父親參加美國紐約華僑衣館聯合會支援中國抗戰活動、創辦《美洲華僑日報》的故事，她感慨道：“當時，美國僑界不僅為支援中國抗戰捐資捐物，也希望創辦一份在美國傳播中國抗戰真實情況、凝聚僑心的報紙，《美洲華僑日報》應運而生，許多骨幹成員都是帶著滿腔赤忱參與報紙工作。”