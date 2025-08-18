安徽：緊盯民生痛點難點　靶向發力糾治痼疾

安徽省青陽縣委巡察機構緊盯鄉村振興資金使用監管領域突出問題，聚焦資金申領撥付使用等關鍵環節強化監督。圖為近日，該縣巡察幹部前往當地一農業科技公司走訪瞭解鄉村振興項目有關情況。（圖片來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京8月18日電／據中央紀委國家監委網站消息，近日，安徽省六安市委巡察辦向市醫保局發出交辦函，督促其認真履行監管職責，加強與相關部門協調協作，盡快將移交事項調查處置到位，同時推動完善制度、堵塞漏洞。“巡察中發現，個別縣區醫保部門履職不力、監管不嚴，存在醫療衛生機構和參保人員涉嫌套取、騙取醫保資金問題。現將有關事項移交你單位。”



根據安徽省委巡視工作領導小組部署，今年4月中旬至5月中旬，六安市委巡察機構對就業補助資金和社保基金管理、醫保基金管理、中小學“校園餐”、養老服務等4個領域開展巡察，共發現問題310個、問題線索76件。目前，整改工作正在推進中。



習近平總書記在二十屆中央紀委四次全會上強調，要持續推動全面從嚴治黨向基層延伸。安徽省各級巡察機構把整治群眾反映強烈的突出問題貫穿工作始終。今年4月，安徽部署開展整治群眾身邊不正之風和腐敗問題專項巡察，推動利用半年時間，對中小學“校園餐”、農村集體“三資”管理、鄉村振興資金使用監管、醫保基金管理、養老服務、高標準農田建設管理、安置房分配、就業補助資金和社保基金管理等領域開展全覆蓋巡察。



安徽省各地巡察機構結合本地實際，統籌推進巡察工作。4月以來，合肥市縣兩級派出10個巡察組，採取縣級交叉等方式，對農村集體“三資”管理等領域開展巡察；蚌埠市以常規巡察、“回頭看”等相結合的方式，對高標準農田建設管理等領域開展巡察；亳州市採取市級統籌、市縣聯動等方式，對鄉村振興資金使用管理等領域開展巡察……截至7月底，安徽省已先後組建94個市級巡察組、675個縣級巡察組，對6294個單位黨組織開展巡察。



巡察過程中，安徽省各地巡察機構緊盯腐敗和作風問題，完善“巡紀”聯動機制，發現和推動查處損害群眾利益的違紀違法行為。近日，安慶市轄區一名副區長接受審查調查，並被採取留置措施。相關案件的查辦，源於安慶市委巡察組開展巡察過程中移交的問題線索。今年5月，安慶市委巡察組開始對該區農村集體“三資”管理等3個領域開展為期2個月的巡察，在下沉瞭解某地涉嫌套取徵地拆遷補償資金問題時，發現了該副區長有關問題線索，並及時移交市紀委監委處置。