中評現場：台青賞馬背歌舞 細品蒙韵

《邊境馬幫》馬術實景劇表演現場（中評社 林啟瑞攝） 中評社阿爾山市8月20日電（實習記者 林啟瑞）8月18日，海外及港澳台社團“京蒙研習營”一行30餘名團員啟程前往內蒙古興安盟阿爾山市，途徑烏蘭毛都草原，團員們在此欣賞《邊境馬幫》馬術實景劇，體驗內蒙古族馬背上的奔放熱情。



在《邊境馬幫》馬術實景劇表演現場，隨著一陣激昂的音樂響起，熱情奔放的蒙古族演員們在賽馬場上馳騁開來。賽馬、鐙裡藏身和雙馬站立等高難度馬術技巧無不被演員們信手拈來，團員們的歡呼聲和不喇喇的馬蹄聲相互交織激蕩著古老的草原魂。馬蹄踏起的煙塵在光影裡升騰，嘶鳴聲穿透喧囂，將草原兒女的豪邁不羈與精湛技藝，在這方天地間演繹得淋漓盡致。表演結束後，團員們還與演員熱情互動，感受這跨越三千多公里文化熱情。



隨後，團員們前往烏蘭毛都草原，據瞭解，烏蘭毛都草原風景區地處大興安嶺中段向科爾沁草原過渡帶，作為杭蓋草原地貌的典型代表，其丘陵起伏的地形與120餘條河流形成獨特景觀。無垠綠毯風過處，草浪翻滾，牛群馬群如珍珠般散落其間，潔白的雲朵點綴天際，空氣中彌漫著青草與泥土的芬芳，團員們在此置身一幅流動的牧歌畫卷，感天地遼闊，物我兩忘。



中午，團員們齊聚一堂品嘗蒙古族特色美食，觀賞蒙古民族風情歌曲和舞蹈表演。蒙古族風情歌曲《請到草原來》伴隨著深沉奇詭的呼麥聲自歌者喉間湧出，如大地沉吟，似鷹隼盤旋，而身著蒙古族傳統服飾的女演員們忽而長袖飄舞似流雲拂月，忽而柔臂輕旋若柳迎風，纖腰折轉，裙裾翻飛。吸引著團員們的目光。在談及今天上午的表演最喜歡哪一個時，一位團員說到：“今天上午我最喜歡蒙古舞表演，我很喜歡舞者們的服飾。而且，我感覺蒙古舞既優雅又大氣，這兩種特點的結合很奇妙。”