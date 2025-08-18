近距離看動物大遷徙　中國人赴肯尼亞游趨熱

7月29日，在肯尼亞馬賽馬拉國家保護區，大象在日落時分的草原上活動。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月18日電／據新華社報導，下午一點，等待近兩小時後，成群結隊的角馬和斑馬終於開始過河。在肯尼亞馬賽馬拉國家保護區內的馬拉河兩岸，遊客們紛紛從吉普車頂棚探出身子，不停按下相機快門，記錄這壯觀景象。



“確實壯觀，不虛此行！”現場觀看角馬過河後，中國遊客肖利富把拍攝的9張圖片配發了朋友圈，他帶兒子來肯尼亞參加為期9天的親子營活動。



“以前我們只是在‘動物世界’節目裡看到過野生動物大遷徙，我自己也對野生動物比較感興趣，所以就趁著暑假帶孩子報名參加這次活動。”肖利富告訴記者。



每年7月至10月，為了尋找更肥沃的草場和水源，超過200萬只角馬、斑馬從坦桑尼亞的塞倫蓋蒂向北遷徙至肯尼亞的馬賽馬拉。成千上萬的食草動物穿過馬拉河的壯觀場面吸引著全球各地的遊客，目前恰逢暑期，越來越多的中國遊客來肯尼亞觀看動物大遷徙。



肯尼亞總統魯托2025年4月訪華期間，肯中兩國同意深化拓展各領域交流合作，舉辦中肯文化和旅遊季。



肯尼亞旅遊局數據顯示，中國已成為肯尼亞重要旅遊客源市場，2024年中國遊客數量超9萬人次，較2023年增長47.4%，創下新高；2025年預計將突破10萬人次。



動物大遷徙還吸引大量中國攝影愛好者來到非洲大草原。唐振文在馬賽馬拉經營一家酒店，最近他正帶領當地員工把酒店內一處面對大草原的空地改造成“隱藏拍攝點”，希望幫助客人們拍攝更多珍貴的動物影像。



“由於提供中餐，這里比較受中國遊客歡迎。過幾天，酒店就要迎來20多人的中國攝影團。”唐振文說。



為幫助遊客更好地游覽園區，馬賽馬拉國家保護區在入口處準備了不同語種的游園須知宣傳册，其中就包括中文版本。