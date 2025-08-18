特區積極構建愛國愛港主流價值觀

中評社北京8月18日電／據大公報報道，香港特區政府高度重視愛國主義教育，積極構建以愛國愛港為核心、與“一國兩制”方針相適應的主流價值觀。2024年4月，由政務司司長領導的“愛國主義教育工作小組”正式成立，統籌協調各界力量，依據香港實際情況推出短、中、長期政策措施，推動愛國主義教育深入開展。



工作小組積極開展調研，考察沙頭角抗戰紀念館等愛國主義教育基地，鼓勵民間團體參與。2024年國慶期間，政府和社會各界前後籌辦超400項活動，包括“千人合唱”、“華服賀國慶”等，在5000多個地點展示18.5萬件宣傳品，推出主題曲《我們的家》及普通話版《祖國是我家》，其中《我們的家》獲“五個一工程”獎。全港中小學及幼兒園舉行升國旗儀式，各類青年交流團、成就展覽和地區活動同步開展，增強學生的國家觀念，弘揚愛國精神和民族自豪感。



在中長期規劃方面，工作小組從學校課程、課外實踐等九大領域推進。教育局優化課程，將國史、國情等融入教學，提供津貼支持學校活動。2025年，圍繞東江水供港60周年，水務署推出巡迴展覽、考察團等系列活動。同時，為紀念抗戰勝利80周年，正籌備官方紀念儀式、專題展覽、學術研討會等多項活動，包括香港歷史博物館與國家博物館聯合辦展、優化戰地遺跡徑等，推動愛國主義教育持續深化。