陸港兩地青少年舉行聯合升旗儀式

華大學、復旦大學及香港青少年軍國旗隊60名學生在金紫荊廣場舉行聯合升旗儀式，因雷暴警告生效，改由護衛隊及儀仗隊手持國旗和區旗作展示。（圖源：大公報） 中評社北京8月18日電／據大公報報導，“內地高校與香港青少年軍金紫荊廣場聯合升旗儀式”昨日早上舉行，香港青少年軍國旗護衛隊、清華大學學生國旗儀仗隊，以及復旦大學國旗護衛隊，早上在灣仔金紫荊廣場舉行聯合升旗儀式，紀念抗戰勝利80周年，民政及青年事務局局長麥美娟出席。



奏唱國歌 護旗隊員心情激動



典禮於早上8時進行，有60名青少年制服團隊學生參與，包括清華大學、復旦大學及香港青少年軍國旗隊。因雷暴警告生效，升旗儀式取消，改為由護衛隊及儀仗隊手持國旗和區旗作展示，在現場奏唱國歌。



有香港青少年軍國旗護衛隊隊員表示，儀式能夠加深內地與香港學生的交流和友誼，隊員合作執行儀式十分有紀念意義。



有清華大學國旗儀仗隊隊員說，感到榮幸，形容香港的青年熱情、十分有活力，與他們相處及交流儀仗知識令他獲益良多。



復旦大學國旗護衛隊隊員安同學表示：“我站在那邊護旗的時候，其實我們護旗是沒有辦法唱國歌，而且我們要保持肅立。但是我聽到旁邊有一個可能是一個香港同胞特別大聲在吼唱國歌，我當時都要哭了，就是我感覺我心在顫抖，但是我要控制自己，不能激動，面部不能有表情的變化，我當時真的非常激動，這是讓我非常感動的事情。”



清華大學及復旦大學近日與香港本地大專院校開展學術及青年交流活動。這次升旗儀式是訪問行程的重要環節。通過莊嚴儀式，增強兩地青年對國家歷史的共同認識，促進愛國主義教育實踐融合。



麥美娟表示，希望青少年軍未來能繼續推動更多兩地青年交流活動，促進兩地青年攜手共進。