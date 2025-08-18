“何以中華”文化大使計劃嘉許179學員

中評社北京8月18日電／據大公報報導，“何以中華”文化大使計劃昨日在中環大館舉行嘉許禮，嘉許完成培訓的179個學員，其中十名學生更成為十大傑出表現優秀文化大使。文化體育及旅遊局局長羅淑佩出席典禮並致辭表示，當局會以創新方式講述中國故事，促進民心相通；“另一方面我們積極通過宣傳和教育工作，增強市民的文化自信和愛國情懷，從而加深國民身份認同。”



受訓學員推廣中華文化



該計劃為期三年，2024/25學年吸引23間學校逾10700位學生參與。團結香港基金主席陳智思致辭時表示，計劃選取具有代表性的中華文化作為主題，涵蓋生活及服飾等方面，並透過一系列多元化、互動式和有趣活動，加深學生對中華文化的理解，例如變臉、茶藝等互動講座讓師生及家長深入瞭解中華文化，工作坊則包括砌魯班鎖、粵劇化妝、舞獅等非遺文化體驗，讓他們親身參與和加深感受。



截至2024/25學年，該計劃培訓了179名“優秀文化大使”，積極於社區推廣中華文化，其中十名學生更在整個計劃中表現卓越，展現出創意和熱情，為推廣中華文化做出特別貢獻。其中一名十大傑出表現優秀文化大使、五旬節聖潔會永光書院學生陳嘉樂表示，自己對中華文化有一定興趣，因此在學校推薦下參加計劃。其間他參與了陶瓷工作坊，製作日常杯碟和人偶作品，以及參加四日三夜廣州交流團接觸及學習製作廣彩杯、象牙等不同非遺技藝。



此外，該計劃在15至18日舉行中華文化嘉年華，透過工作坊教學、作品展示，分享學生過去一年的學習成果，更匯聚計劃的合作夥伴，以中華文化互動體驗展位、傳統中華文化藝術表演等多元化形式與公眾交流，讓公眾親身參與並感受中國文化的深厚底蘊。



“何以中華”活動由香港賽馬會慈善信託基金捐助，團結香港基金主辦，中國文化研究院策劃和執行。