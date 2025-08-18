靖國神社旁設“遊就館”，歪曲歷史誤導民眾

中評社北京8月18日電／據大公報報導，在供奉甲級戰犯的靖國神社旁，有一座軍事博物館“遊就館”，館內展示的都是歪曲事實的假歷史，美化日本二戰的侵略行徑。在8月15日日本投降八十年之際，“遊就館”故意在7月1日至8月31日向所有日本中小學生免費開放，處心積慮誤導下一代。



大公報記者在館內見到，對揭開日本侵華序幕的1931年“九一八事變”的展板介紹，是以辱華的“支那事變”為標題，並蓄意編造侵華理由，讓日本發動的侵華戰爭正當化。對七七事變，事實是日軍最先挑起事端，借“日本兵失蹤”為由要求進入宛平縣城搜查，被拒絕後立即向城內開火，中國守軍被迫還擊，事件是侵華日軍自導自演。



對於日軍佔領南京，展板上遍布謊言，採用當時日本媒體刊登的所謂“日中親善”的假照片，來製造日軍佔領南京城後市內和平的假象。更令人氣憤的是，對於侵華日軍野蠻入侵南京後，瘋狂殺戮30萬人，卻隻字不提，僅以“南京事件”輕描淡寫地帶過。



遊客指責展覽失實



一名加拿大遊客Colin接受採訪時表示，早聽說日本學校沒有教授二戰侵華史，他亦留意到日本人很少談及二戰，對相關歷史知識十分匱乏。他參觀完“遊就館”後，批評該館對二戰侵華歷史描述是歪曲歷史，令人憤慨！