食環署獲賦權沒收阻街貨物，店舖收斂

中評社北京8月18日電／據大公報報導，為改善街道環境，確保街道暢通無阻，政府針對公眾衞生修訂的法例昨日（17日）起生效，賦權食環署在毋須警方協助下，可以獨立執法處理雜物阻街問題，要求商戶指明時間移走物品，同時加強罰則，提升阻嚇力。新條文生效首日截至下午六時，食環署人員共發出22個口頭警告及4張定額罰款通知書，其間亦作出一宗檢取阻街物品行動，沒有接獲店舖不合作的報告。



有販商團體支持修例，但期望執法人員可按實際情況，給予合適時間，方便商戶移走物品。有食環署前線人員期望可以增撥資源及人手，提升執法效果。



《2025年公眾衞生及市政（修訂）條例》昨日起生效，食環署人員有權要求店舖經營者移走阻街物品，若指定時間內未有處理，署方可沒收該物品，並可向違例者發出6000元的定額罰款通知書。



最高罰2.5萬囚三個月



新法例三項重點，第一是賦權前線人員獨立執法，無需倚賴警方；第二是加強罰則，以提升阻嚇力，違規者若然未能在限時內，移走妨礙食環署人員清掃街道的障礙物，最高罰款由以往5000元，加倍至10000元，店舖阻街罪行方面，如案情嚴重可交法庭處理，最高罰款25000元及監禁三個月；第三，針對“游擊式”阻街，署方加強不定時巡查及採用錄像蒐證方式，加強執法策略，保障街道暢通。



大公報記者昨日下午到灣仔鵝頸街街市觀察，發現與數個月前相比，商戶將貨品胡亂擺放行人路的問題有所改善，街道衞生環境情況大致良好。市民宋女士表示，以往街市檔戶隨街亂擺貨的情況普遍，導致行人路收窄，阻礙市民行走，由於車輛也可以在街市中央位置的行人通道行駛，商舖阻街問題對行人和車輛也構成威脅，對新法例賦權食環署單獨執法表示支持。