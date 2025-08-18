公眾衞生及市政條例昨日生效　高效打擊阻街

中評社北京8月18日電／據大公報報導，香港尺土寸金，不少店舖將貨品、用具、宣傳燈箱等擺放在店舖門口的公眾地方，以求利益最大化，對行人和交通構成不便，亦導致衞生問題。《2024年公眾衞生及市政（修訂）條例》昨日正式生效，食環署加強執法，這對於有效處理阻街亂象提供了法律依據。



店舖阻街本來是個簡單問題，不難處理，但由於長期以來政出多門、權責不清，結果簡單問題複雜化，成為香港市政頑疾之一。阻街問題牽涉多個政府部門，各部門根據不同法例行使職權，職權劃分過細導致處理問題費時失事。



例如食環署一般負責阻街檢控，但若涉及違例構築物或霸佔官地，則需轉介至其他部門，造成互相扯皮、推諉責任的現象。為了處理一宗阻街投訴，往往需要警方、食環署、地政署、民政署等多個部門聯合執法，浩浩蕩蕩，看似“大陣仗”，實則勞民傷財，效率低下。



執法不力，罰則過輕，一些商家成為“慣犯”，形成了“罰款當成本”的經營模式。申訴專員公署的調查顯示，2021年阻街個案共17373宗，其中重犯個案佔76%，涉及1760名慣犯，即每名慣犯平均違例7.5次。申訴專員公署指出，阻街的檢控個案平均罰款1000元、定額罰款1500元的阻嚇力不足，建議加重刑罰。



新一屆特區政府上任後，勇於直面困難，修例對症下藥。首先是明確責任主體，食環署可在毋須其他部門協助下獨立處理阻街問題，責任清晰到位。其次是加重罰則，提高了阻街定額罰款。對於短時間內重犯者，食環署可發出多個定額罰款單。一旦被法庭定罪，最高罰款25000元及監禁三個月。店家的違規成本明顯加重，阻嚇力自然大增。



過去幾年來，從處理冷氣機滴水、衞生黑點、鼠患，再到應對阻街等問題，雷厲風行，體現了有效排解民生憂難的施政理念。當然，政策要落實到位，仍需各方配合支持，全面提升地區治理水平。