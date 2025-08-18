中非合作　共繪AI健康新圖景

第31屆中國國際醫用儀器設備展覽會暨技術交流會分論壇現場。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月18日電／據人民日報報導，在15日至17日在京舉行的第31屆中國國際醫用儀器設備展覽會暨技術交流會現場，中國專家打破時空的局限，借助醫療大模型分析的心音數據，為遠在非洲的一名兒童給出診療意見。



對心梗救治來說，每延遲一分鐘，死亡風險都在攀升。北京大學第三醫院副院長唐熠達說，醫院、高校和企業共同研發“羲和一號”醫療大模型，大大縮短預警時間，降低首診誤診率。



這一大模型已嵌入中國寧夏的“互聯網＋醫療健康”示範區，實現跨區域、跨機構的數據互動。通過AI可穿戴設備的數據傳送和即時分析，患者可在黃金救治時間內獲得更多生存和康復機會。



“中非醫院聯盟”也在大會上正式成立。中非代表在分享新成果、新技術的同時，描繪著中非健康合作的新圖景。



國家兒童醫學中心、北京兒童醫院心臟中心主任李志強分享的案例，同樣令非洲代表贊嘆：一個比信用卡還小的傳感器貼於新生兒胸口，便可將心音數據直傳雲端，實現遠程篩查，比人工評審敏感度大幅提高，誤診率降低到7.4%。



“未來我們希望在50個共建‘一帶一路’國家開展200萬例先心病篩查和數據分析，共同建設全球最大的先心病預警網絡。”李志強說。



“AI大大節省了臨床醫生靠人眼判讀腦電圖的精力和時間。”北京大學人民醫院兒科主任楊志仙的電腦上，癲癇患兒的腦電圖數據如瀑布般流動，“期待更多技術環節有AI輔助，惠及每一位癲癇患者。”



不少非洲代表表示，非常希望展會展示的可提示方向的震動腰帶、導盲犬機器人等技術，幫助非洲的殘障人士。



“在非洲，移動CT車搭配AI影像診斷，能有效彌補當地醫護人員數量不足、能力不足的問題，然而，如何讓中國技術推廣落地可持續，還有許多待解的問題。”中非發展基金副總經理陳思的一席話，引發了很多與會者的共鳴。