港九新界排檔倡活化，打造全能零售街道吸客

中評社北京8月18日電／據大公報報導，港人假日北上消費，加上網購日用品成風，對部分零售商戶造成衝擊。港九新界販商社團聯合會表示，販商及排檔生意額較兩、三年前大跌五成，向政府提議多元化小販排檔升級方案，建議通過建立特色街道、豐富產品類別及推出主題活動，打造“全能零售街道”。大公報記者昨日傍晚六時許，到寶靈街瞭解排檔市況，發現街道人流稀疏，排檔以售賣服飾、泳衣、日用品為主，有個別排檔售賣兒童玩具，但一般欠缺特色，部分排檔未有營業。



港九新界販商社團聯合會常務副主席譚潤華向《大公報》表示，建議打造的“全能零售街道”，初步有三個方案，包括打造寵物生活街，售賣寵物糧食、零食及用品；設立“自取集運點＋便利店”，配備24小時自助集運櫃及提貨點，同步銷售零售產品；設立試點街道特飲走廊，包含手搖水果茶站及預製冰飲牆，支持掃碼自提免排隊。



聯乘動漫潮牌 月月推主題活動



方案亦建議每月推出寵物服飾、限量動漫潮牌等主題活動，並打造“亞洲月月都繽紛”系列，例如舉辦亞洲果茶文化節、四川變面表演、漢服表演等；同時提議將小販街道設為打卡點，結合各街區特色打造文化標籤，例如鄰近西九龍高鐵站的寶靈街，可重點建設“飲品加油站”，激活販商活力。



立法會食物安全及環境衞生事務委員會委員陳凱欣認為，業界面對經營困難，提出改革方案值得探討，但對於相關細節執行有所保留，舉例在街上設立“自取集運點”，恐導致更多雜物堆放在行人路；至於設立街道特飲走廊，檔戶必須先領有相關的臨時食物牌照，亦要探討廚餘處理問題。



立法會議員（批發及零售）邵家輝表示，支持檔戶改革的大方向，舉例打造寵物生活街，售賣寵物用品的概念有一定吸引力，商戶可以先自行組織打造，成事後再聯絡香港旅遊發展局等協助宣傳吸引遊客，但他對於設立街道特飲走廊及自取集運點有保留，認為提供飲品要考慮食物衞生，而設置集運自取點，有違設立排檔原意，跟旅遊及購物主題格格不入。