港拓國際黃金交易中心，發展方案年內公布

圖：特區政府正致力推動香港發展成為國際黃金交易中心。 中評社北京8月18日電／據大公報報導，財政司司長陳茂波昨日發表網誌，提到多項香港在區域貿易格局重塑下的新機遇。其中，自今年1月，香港成為LME許可交付地點以來，在短短7個月時間內，8個獲批認可倉庫已全數投入營運；至8月初，已有超過8000噸的LME註冊倉單，支持LME合約交割。他又透露，特區政府亦已成立專責小組，檢視與黃金金融交易相關的各個範疇，推動香港發展成為國際黃金交易中心，包括支持實體的黃金交割，將在年內公布有關方案。



內地企業出海 港成首選平台



陳茂波指，國際地緣局勢持續演變，市場觀望美國及俄羅斯領袖會面後的形勢變化。與此同時，美國關稅措施將繼續遏抑環球貿易表現，而關稅政策的不確定因素也可能困擾企業信心、投資和供應鏈。他表示，供應鏈的整合和貿易形態的重塑，會為香港的貿易、航運、金融，以至專業服務等帶來新的發展契機。舉例說，大宗商品，特別是有色金屬，對全球各國的工業和產業發展舉足輕重，也支撐著全球一半的航運貨量。



另一個正在積極推動的領域是跨國供應鏈管理中心。陳茂波表示，隨著全球供應鏈和貿易的重塑和整合，加上內地產業自身的升級轉型，以及國家高水平雙向對外開放的發展戰略，大量內地企業正加快部署“出海”，包括在“全球南方”和“一帶一路”地區布置產業鏈和供應鏈。他認為，對於這些“出海”企業來說，香港國際資金匯聚和自由進出、金融服務蓬勃和全鏈條、機場和港口高效通達全球，貿易網絡匯聚了全球的供應商和採購商，以及熟悉國際業務的專業力量，均極具吸引力，是他們設立境外財資中心和跨國供應鏈管理中心的首選平台。



陳茂波表示，為了更好發揮這個平台功能，投資推廣署和香港貿易發展局已聯手建立高增值供應鏈服務機制，為欲通過本港“出海”的企業提供一站式諮詢服務。香港生產力促進局、香港出口信用保險局等機構亦積極參與其中。