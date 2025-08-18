建設未來銀行　AI人才至關重要

97%受訪銀行認為，“科技發展”是未來5年的主要增長動力。（圖源：大公報） 中評社北京8月18日電／據大公報報導，人工智能（AI）技術近年突飛猛進，將改寫金融業面貌。香港金融管理局與銀行業界的最新調查發現，97%受訪銀行認為“科技發展”是未來5年的主要增長動力，另有93%受訪者相信“人工智能技術相關技能”是未來最重要的技能需求。金管局副總裁阮國恒表示，本港銀行現時的AI應用“不是太深入”，相關人才也最為短缺。



繼2020年首份銀行業人才研究報告後，金管局聯同香港銀行公會及香港銀行學會於今日發布《2026－2030年未來銀行能力建設》研究報告，評估銀行業在未來5年的技能需求和趨勢。是次研究在今年第一季期間展開，共有147間銀行參與調查。



阮國恒引述研究結果指出，未來5年的技能需求仍然圍繞科技和數據、軟技能以及銀行知識，而具體細節與首份報告有所出入。以科技和數據為例，在人工智能、代幣化和其他新興科技的推動下，銀行業未來對AI（受訪者選取的比例高達93%）、數據治理與分析（77%）、網路安全（61%）方面的專業技能需求將顯著增加（見表）。相對5年前，銀行業較著重編程和程式設計等傳統軟體開發技能。



人機互動 成業界最關心議題



根據金管局今年初的最新評估，75%受訪銀行已採用AI，較2022年（59%）上升16個百分點。為了向銀行提供一個風險可控的環境，以支持開發和測試使用人工智能的創新解決方案，金管局夥拍數碼港於今年5月推出第二期生成式人工智能沙盒計劃，重點是進一步加強風險管理、反詐騙措施和客戶體驗的用例。