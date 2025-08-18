港銀資本充裕　毋須設壞賬銀行

中評社北京8月18日電／據大公報報道，早前有外國傳媒引述消息報導，指部分本港銀行正討論設立“壞賬銀行”的可能性。金管局副總裁阮國恒表示，壞賬銀行是2008年金融海嘯之後提出的“處置機制”（Resolution Regime）工具之一，旨在當一家銀行面對倒閉危機時，將其不良資產和壞賬剝離，作為銀行重組工作的一部分。他重申，香港銀行擁有強勁的盈利能力，資本水平充裕，不良貸款率也不高，壞賬銀行的概念並不適用。



2008年全球金融危機期間，多國政府不得不動用巨額公帑來挽救陷入困境的“大得不能倒”金融機構。全球金融危機後，國際社會達成共識要推行一連串改革，而“處置”即為其中重要一環。處置是指由處置機制當局介入，確保以有秩序的方式處理金融機構倒閉的程序。



金管局總裁餘偉文上周三（13日）撰文闡釋香港的商業房地產信貸風險管理時也曾澄清，設立“壞賬銀行”是當銀行資產負債表出現嚴重問題時的非常之舉，完全不切合目前香港銀行的穩健經營、財務實力雄厚的情況。



不良貸款率僅1.97%



金管局資料顯示，截至今年6月底，本港銀行的特定分類貸款比率（相當於不良貸款率）為1.97%，與3月底的1.98%相若。阮國恒表示，除了銀行的資產質量，貸款總額的變化也是左右比率走勢的因素之一。貸款總額是用來計算不良貸款比率的分母，而分子則是需減值貸款。在2022至2023年期間，本港銀行貸款連續3年萎縮，分別按年下跌3%、3.6%和2.8%，而在今年上半年則較2024年底增加2.5%。