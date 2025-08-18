穩定幣投資熾熱，證監憂詐騙風險增

中評社北京8月18日電／據大公報報導，證監會中介機構部執行董事葉志衡昨日於電視節目表示，近年虛擬資產交易投訴未有上升，但留意到近期《穩定幣條例》生效後，投資者反應熾熱，擔心詐騙風險增加。此外，證監會仍在調查兩年前發生的虛擬資產交易平台JPEX詐騙案，該案件涉及2000餘人，涉款約16億元，至今未有人被檢控。他表示，案件仍在調查，會適時向市場交代。



葉志衡稱，證監會近年接獲有關虛擬資產交易投訴個案未有增加，今年首半年約收到265宗投訴，與過去一兩年持平，且僅有少數和香港投資者和平台有關，多涉及境外投資者的境外投資。他表示，使用非持牌且非香港規管的平台買產品，猶如玩俄羅斯輪盤遊戲，“你100次沒事，不代表你101次沒事。”



至於有關條例在港生效後，市場熾熱。葉志衡表示，最近留意到有一些公司可能是申請一個牌照，或有時候直接說打算申請一個牌照，其股價便會上升，故提醒投資者需守“理智線”，“當你覺得自己無懈可擊的時候，可能便是你最容易落入一些騙案圈套的時候。”



虛產交易諮詢 明年交代結果



此外，特區政府正就立法全面規管虛擬資產交易諮詢公眾，目標明年上半年才交代諮詢結果。對此，葉志衡於節目中回應指，市場變化得很快，現時已透過現有的發牌機制，讓超過40間的持牌人士，可以參與數字資產交易，故認為未全面立法的時期也並非真空期。而對於關心全面規管是否需再拿一次牌照，他表示：“我們現在與市場在思考中，應該不是重新拿一個牌照的概念，而是如何順利過渡到，一個有牌照的框架。”