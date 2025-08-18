黎智英涉勾結外力　今進行結案陳詞

黎智英案原定上周四（14日）起展開結案陳詞，大批市民輪候旁聽，但因黑雨延期。 中評社北京8月18日電／據大公報報導，壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》三間相關公司涉嫌串謀勾結外國勢力及刊印煽動刊物案，今日將在西九龍法院進行結案陳詞。連日來，不斷有外部反華勢力借黎智英所謂健康問題抹黑特區政府。多名政界人士批評，外部勢力的無端抹黑不僅不能為黎智英開脫，反而更加說明其與外國勢力聯繫密切，罪孽深重。外部勢力的炒作，只是沿用過去抹黑的套路，相信公眾已見怪不怪，甚至感到厭倦。有法律界人士強調，懲教署非常重視在囚人士的健康，任何抹黑言論都難以掩蓋事實真相。\大公報記者 龔學鳴



港區全國人大代表、立法會議員陳勇表示，外部勢力企圖藉黎智英的身體健康干擾司法，正是因為過去他們多次抹黑香港國安法的行為已經受到市民唾棄，今次不過是故伎重施，企圖繼續製造輿論抹黑香港。黎智英的代表律師早已澄清，清楚指出黎智英在獄中一直獲得適切的治療和待遇，可見外部勢力對黎智英健康問題的炒作是公然造謠。



外力借黎健康炒作造謠 自暴關連



陳勇表示，法庭不是表演平台，任何一方及旁聽者都不可以違規。懲教署非常重視犯人的身體健康，立法會財務委員會亦非常重視懲教署的撥款申請，確保犯人有身體不適時可以及時得到專業周到的治療服務。外部勢力的無端抹黑不僅不能為黎智英開脫，反而更加說明他與外國勢力聯繫密切，罪孽深重。



立法會議員梁熙表示，從法庭押後結案陳詞的決定可見，法庭非常重視亦維護著黎智英獲得公平審訊的權利。作為專業的監管機構，懲教署一直有專業的醫療團隊為在囚者或還押者提供服務，包括監察及治療的工作，而辯方律師團隊亦確認有關事實，所以一些外部勢力以此為由炒作有關消息，其實也只是沿用過去抹黑的套路，相信公眾已見怪不怪，甚至感到厭倦。無論是案件的當事人、證人，還是其他法定參與者，按時到庭既是法律賦予的權利，更是應當履行的義務。