黎智英案：外媒肆意污衊，以圖破壞香港法治

中評社北京8月18日電／據大公報報導，一些別有用心的外國媒體罔顧黎智英案所呈現的客觀事實，作出斷章取義、不盡不實的報導，特區政府對此予以強烈譴責。政府發言人近日表示，有關報導企圖令公眾誤以為黎智英沒有獲得所需醫療服務，以抹黑黎智英所涉及的香港國安法案件，以及其羈押情況和醫療服務安排，旨在污衊和破壞香港法治，行為卑劣，違背新聞工作者專業操守。



懲教署一視同仁



發言人重申，懲教署一直致力提供安全、人道、合適和健康的羈管環境，包括提供良好的通風環境、合適和及時的醫療支援、健康及營養充足的膳食。懲教署也設有一系列機制，例如透過獨立訪客（即太平紳士）定期巡視的安排，以確保在囚人士的權利獲得保障。發言人亦強調，香港醫療水平在全球享有盛譽，專業的醫護人員會為病人提供最適切的醫療服務，對在囚人士亦一視同仁。懲教署及相關單位處理黎智英相關事宜，均採取上述安排，與其他在囚人士無異。



全國政協副主席梁振英日前亦在社交媒體發文批評有關報導。梁振英表示，《華爾街日報》16日發表了一篇文章，稱黎智英是一位“精力充沛的新聞工作者”。然而，黎智英正是將《蘋果日報》作為平台，投入精力煽動成千上萬的香港青少年成為暴徒。如果這樣的事情發生在美國，這些青少年的家長一定會對黎智英及其創辦的出版物發起大規模集體訴訟。



梁振英還指出，在該評論文章中，黎智英的英國國籍再次被強調。他反問，編輯部能否告知讀者，黎智英是如何以及何時獲得英國國籍的？