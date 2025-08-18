港大揭熱帶氣旋群熱點轉向大西洋

中評社北京8月18日電／據大公報報導，由香港大學（港大）地球與行星科學系氣候學家席大智教授與復旦大學博士生傅正航共同領導的一項研究發現，在過去的數十年間，熱帶氣旋群（即短時間內相繼出現的風暴）在包括香港、日本及菲律賓在內的西北太平洋洋盆出現的頻率持續下降，而在北大西洋洋盆，如美國東岸及加勒比地區，則日趨頻繁。這項研究已發表於《自然氣候變遷（Nature Climate Change）》雜誌。



熱帶氣旋，通常被稱為颱風或颶風，有時會成群結隊地形成──即在同一洋盆於短時間內形成兩個或以上的熱帶氣旋，並連續影響沿海地區。這種現象並不罕見，根據歷史記載，衹有約四成的熱帶氣旋是單獨出現的。



助風險管理與應變規劃



以2024年9月為例，颱風貝碧嘉（Bebinca）與熱帶風暴葡萄桑（Pulasan）就在短短三天內先後登陸上海，對城市基礎設施造成重大的干擾。



這類氣旋群集現象往往帶來比單一風暴更嚴重的破壞。由於受災地區在首場風暴後尚未完全復原，便要再次承受下一場風暴的衝擊，導致災情進一步加劇。因此，深入瞭解氣旋群集現象背後的成因與發展趨勢，對於沿岸地區的風險管理與應變規劃至關重要。



“我們希望瞭解，這些氣旋群集究竟只是巧合，還是背後存在更深層次的氣候機制。”港大地球與行星科學系氣候學家、本研究的共同作者席大智教授解釋道。“為此，我們開發了一個機率模型框架來理解這一趨勢。如果熱帶氣旋群發僅是偶然形成的，那麼其發生應只與風暴的形成頻率、持續時間和發生時段有關。基於這三個因素，我們構建了一個模擬熱帶氣旋群發的模型，重建過去數十年的氣旋群發情況，並與實際觀測數據進行比較。”