50港生訪寧滬　瞭解國家體育及科技成就

中評社北京8月18日電／據大公報報導，由50名來自香港各中學的學生組成的“智動融”香港青年研學團，於14日啟程，展開為期五日的南京、上海研學行程，以“科技探索”與“體育精神”為核心主題，體驗國家前沿發展與深厚文化底蘊。



研學團一行15日來到南京體育學院，通過親身體驗劍擊與乒乓球項目，瞭解到運動員“堅持不懈、敢打敢拚”的體育精神，2004年奧運會乒乓球男雙冠軍陳玘期間示範“下旋發球”，引得學生驚呼連連。同學們更與剛斬獲世運會體操類首金的江蘇省技巧隊運動員丁雯妍、顧荃佳、馬一星互動，瞭解她們從訓練場到領獎台的心路歷程。中國首個男子彈床奧運冠軍陸春龍的分享，更讓團員對運動員光環背後的堅持有了更立體的認識。



離開體育學院後，研學團一行來到國網電力科學研究院有限公司（南瑞集團有限公司），深入瞭解電力系統自動化、新能源等領域的科技成果。面對精密的科技設備與前沿技術理念，團員們不時駐足提問，驚嘆於內地科技產業的飛速發展，對“科技賦能未來”有了更深刻的體悟。



歡迎晚宴在當地舉行，江蘇省統戰部副部長李衛華在致辭中肯定各籌辦機構的努力，並期待香港與內地青年通過更多交流活動加深聯繫、共築友誼。香港青年交流促進聯會執行主席吳德龍表示，本次研學團不只是一次學習之旅，更是香港青年拓寬視野、鍛煉團隊協作的珍貴機遇。希望團員們通過實地參觀與互動激發創新思維，將所見所學化為未來發展的動力。



是次交流團由香港青年交流促進聯會主辦，香港賽馬會贊助，中國旅遊集團旅行服務有限公司協辦。