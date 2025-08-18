患濕疹影響工作，逾一成受訪打工仔辭職

中評社北京8月18日電／據大公報報導，濕疹是香港常見的皮膚病之一，每5人就有一人在不同時期患有濕疹，令患者身心健康受影響。醫療健康推廣協會昨日（17日）公布一項調查，指出受訪的240名於過去五年曾患濕疹及有求醫的在職人士當中，逾半受訪者曾復發5次或以上，超過73%人因病情導致休息不足而影響工作，有26%人因病情而被迫停工，更有11%受訪者最終辭職。同時，有約21%受訪者認為應徵時因濕疹而不獲錄取或影響升遷，32.5%患者曾被同事或上司排斥及嘲諷。



調查又指出，類固醇藥膏是最常見的治療方式，其次為中藥。部分患者轉向益生菌、魚油補充劑或針灸等替代療法，但其中40至53.7%患者對治療效果感到不滿意。整體而言，有4成受訪者認為過往的濕疹治療沒有效果，逾四成人更曾因費用過高而終止治療。



濕疹是一種慢性炎症性皮膚病，多因基因變異導致皮膚容易缺水，對外界刺激和致病菌的抵抗力減弱。香港大學醫學院微生物學系教授高一村與研究團隊指出，金黃葡萄球菌亦是病情惡化的關鍵因素。他解釋，一般人群中約一至三成為金黃葡萄球菌帶菌者，但研究發現幾乎所有濕疹患者均帶有大量此菌。雖然該菌對健康人無大礙，但在濕疹患者身上會分泌毒力因子，進一步加重病情。



高一村團隊現正研發一款名為ANESININ的植物化合物配方，能抑制金黃色葡萄球菌的毒力因子，從而減低細菌令濕疹惡化的情況，為濕疹患者提供了多一種無副作用的治療選擇。