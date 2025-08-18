Z世代消費觀　更願為情緒價值買單

左圖：在情緒消費風潮帶動下，泡泡瑪特門店總是熱鬧非凡。右圖：“吉伊卡哇漫遊香港”特展近期舉行 中評社北京8月18日電／據大公報報導，“一餐飯超過100蚊我仲會猶豫下，但花888元點呢隻虛擬蠟燭我毫不猶豫。”出生於Z世代（又稱“數字原生世代”，於1995至2010年出生的人群）的交互設計師宋小姐對記者笑言。她所指的是一款社交平台上熱銷的虛擬產品，用戶可為自己點亮蠟燭以實現“轉運”。雖自認並非亂花錢的“大花筒”，但宋小姐亦坦言，這類與“感受”有關的支出，往往最難抗拒。



事實上，此類看似非理性的消費觀點正於年輕群體中蔓延，情緒管理、祈求好運、壓力紓緩等以“千金難買我高興”為口號的產品或服務，逐漸成為新世代消費者的重要選擇依據。



香納美業作為布局情緒健康服務的代表公司之一，其運營總部執行總裁彭寶玲指出，有關產業目前正處於發展紅利期，惟市場推廣機制尚未完善，若有政策支持推動產業規範化及科學化，有望在三至五年進入成熟期。她亦強調，情緒服務未見消費降級，金額反屢屢攀升。



“開盲盒”提供期待與驚喜



麥肯錫全球研究院日前報告指出，中國消費者正開始走出低谷，邁入接受並適應“新常態”；在富裕城鎮消費者中，有明顯趨勢將更多預算投入無形的服務及體驗上，以獲得快樂和個人成就感。新晉股王泡泡瑪特（09992）或為典型案例，透過“開盲盒”的期待與驚喜，令情緒價值成為商品的附加賣點，從而創造令市場為之振奮的業績。



儘管被貼上“消費降級”標籤，中國消費者仍願意為此類“無用之用”豪擲千金。宋小姐作為泡泡瑪特旗下明星系列Labubu的忠實粉絲，曾為搶先入手THE MONSTERS前方高能系列的整套產品，向黃牛支付逾千元溢價。“我知道產品會補貨，但我想做最先拎到貨嘅人。”宋小姐坦言。