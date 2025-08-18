上半年多地財政收入保持增長

中評社北京8月18日電／據新華社報導，截至目前，全國31個省區市2025年上半年一般公共預算收入與支出情況相繼出爐。綜合來看，上半年多數地區財政收入保持增長。支出著力“投資於人”，強化民生導向，各地財政保障力度持續加碼。



從收入端看，上半年，全國31個省區市中，有28個實現了增長。其中，有12個省區市一般公共預算收入超2000億元。收入增速方面，有11個省區市增速超過3%。



支出方面，上半年，有26個省區市的一般公共預算支出同比實現增長，這反映出各地在推動經濟發展和社會事業建設方面的積極性。其中，21個省區市一般公共預算支出超過3000億元。廣東、四川、江蘇、山東等省的支出則超過5000億元。



從各地財政支出看，民生領域支出普遍占到總支出的七成以上。真金白銀“投資於人”，資金支出優先向民生領域傾斜，這也是今年各地“任務清單”的重中之重。



“一老一小”服務是建立健全覆蓋全生命周期人口服務體系的重點。強化保障“一老一小”民生福祉，各地實實在在的舉措不斷推出。記者從四川省財政廳瞭解到，2025年上半年，該省省級財政已統籌安排37.15億元支持“一老一小”相關工作，資金投入力度持續加大。其中，推動居家養老服務“增量”，順應老年人就地就近養老的普遍願望，加大困難老年人家庭適老化改造力度，將省級補助標準從1000元／戶提高至3000元／戶，惠及3.64萬戶困難老年人家庭。



完善養老服務體系。北京市上半年落實失能失智老年人等養老補貼，支持新建街道（鄉鎮）區域養老服務中心5家、家庭養老床位2273張、養老助餐點256個，增加高質量養老服務供給。