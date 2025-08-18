直播間“撿漏”超值旅遊產品，如何避免踩坑

中評社北京8月18日電／據新華社報導，一些平台直播間銷售的旅遊產品存在信息展示模糊、虛假宣傳、低價攬客等問題。專業人士認為，“旅遊產品直播間”屬於新興賽道，相關監管應與時俱進，如建立信用評級體系及平台和行業“黑名單”制度等。



“下單立減，數量有限”“全年無加價，落地0自費”“一家三口出行，酒店免費升級”……正值暑期旅遊旺季，在主播們快節奏、高密度的營銷話術帶動下，不少遊客選擇在平台直播間訂購旅遊出行產品。



8月13日上午，記者在某短視頻平台團購帶貨全國總榜看到，在排名前20位的直播間中，有一半是旅遊產品。其中，既有旅遊平台主導的店播，也有旅遊達人帶貨。有商家表示，酒店、旅行線路等產品客單價高，相對應的商品交易總額十分可觀。



直播間的旅遊產品豐富了遊客的出行選擇，但是記者採訪發現，一些直播間銷售的旅遊產品存在信息展示模糊、虛假宣傳、隨意加價等問題，不少消費者遇到“買得容易預約難”、服務“缺斤少兩”、要求臨時補差價等情況。



“激情下單”後發現貨不對板



“中了直播間的‘福袋’，說是可以免兒童票，毫不猶豫下了單。”近日，河南洛陽的張先生打算帶孩子到北戴河游玩，他在直播間看中了一款景區門票產品。主播稱，只要購買成人門票，並滿足一定觀看時長，就有機會抽“福袋”免費獲得一張兒童門票。張先生下單後順利抽到了“福袋”。



原以為“幸運中獎”的張先生，到達景區後卻在驗票環節遇到了問題。驗票員表示，兒童優惠門票需要至少提前1天購買，張先生購買的門票不符合使用時間要求，無法核驗。