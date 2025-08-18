券商：新消費股升勢未完

中評社北京8月18日電／據大公報報導，情緒消費風潮帶動下，以年輕世代為目標客群的新消費股表現亮眼，包括今年年初在港上市的茶飲股蜜雪（02097）及玩具股布魯可（00325），另有風靡海內外的泡泡瑪特（09992）及老鋪黃金（06181）等。實德金融策略研究部首席分析師郭啟倫認為，新消費股升勢尚未完結，相信經過顯著回調後，股價有望再次走強，因為內地經濟表現不俗，而政策層面亦支持居民消費。不過亦有分析人士提醒，未來股價走勢仍取決於業績兌現、產品創新及品牌故事等實質表現。



蜜雪目標500元



博威環球證券金融首席分析師聶振邦表示，蜜雪上市至今漲幅較大。現時市場關注新消費潮流能否拉動業績增長，如果業績有驚喜，股價將有較大上漲空間。若欠缺新消息催化，股價向上空間有限。500元屬於關鍵位置，若後續能企穩該關口，短線股價有一成潛在漲幅，550元會遇到首個阻力。



至於“情緒消費”代表的泡泡瑪特，股價近期於250元徘徊。聶振邦指，該水平若能穩守，或可視為短期底部，走勢料偏向緩升。向上阻力為270元及280元。他亦提醒稱，泡泡瑪特創辦人王寧早前透露多家電影公司有意拍攝Labubu相關電影，不過由於Labubu欠缺完整故事，一旦電影劇本欠佳，或導致Labubu的IP貶值。



老鋪黃金上望880元



“情緒消費”另一代表老鋪黃金，郭啟倫認為，該股後續或有一成調整，下試約700元。若金價能重回升軌，對老鋪黃金有支持，目標上望880至920元，惟提醒投資者“不宜期待升穿千元水平”。而布魯可（00325）股價有機會延續調整態勢，或需先測試110元支持位，一旦企穩，初步量度股價可見150元，進一步挑戰164元。