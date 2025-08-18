馬吉影像曾向美英政府展示　揭露日軍暴行

田伯烈1938年2月16日致斯坦利·K·霍恩貝克的信件。 中評社北京8月18日電／據大公報報導，關於馬吉影像向世界披露的過程，田伯烈在1938年2月16日致美國國務院遠東司司長、國務卿赫爾特別顧問斯坦利·K·霍恩貝克博士的信中有清晰記錄：



“我寫此信旨在介紹一部關於南京在日本佔領前、佔領期間及佔領後的電影背景。此片將由朱利安·阿諾德攜帶回國，他已於上周搭乘『日本皇后號』輪船離滬。



為便於您瞭解內情，我可透露該影片由傳教士約翰·馬吉拍攝，馬吉牧師曾任南京國際紅十字會主席。影片中佔據大半篇幅的醫院場景拍攝於金陵大學醫院，片中偶爾出現的醫生是美國醫學傳教士羅伯特·威爾遜博士。



我參與影片製作的部分僅限於剪輯掉看似冗餘的部分，並插入一些字幕，使其更明瞭。影片盡量未做過多修飾，我認為，您看過後會認同，即便沒有劇本，它也能傳遞出十分強烈的信息。字幕主要基於馬吉先生提供的描述，該描述同樣用於我隨信附上的『劇情梗概』供您參考。我們中有些人認為您應該看看這部電影，因為它生動地描繪了日本佔領中國首都後留下的可怕後果。



我想您會有興趣得知，基督教青年會的喬治·費奇計劃不久後將乘坐快船前往美國。根據目前的計劃，他應於3月3日離開香港，與阿諾德攜帶的影片大約同時抵達華盛頓。可能喬治也會攜帶一部影片拷貝同行。”