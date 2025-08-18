“十四五”期間　全國政協成果豐碩

中評社北京8月18日電／據新華社報導，國務院新聞辦公室18日舉行“高質量完成‘十四五’規劃”系列主題新聞發布會。全國政協副秘書長胡衡廬介紹，“十四五”期間全國政協深入協商服務科學民主決策，共舉辦專題議政性常委會會議、專題協商會等各類協商活動279場次，協商議政質量水平持續提升。



據悉，“十四五”期間，全國政協開展視察考察調研活動413項，提案立案25043件，一大批建言成果轉化為政策舉措；完善政協民主監督、委員聯繫界別群眾等機制，制定修訂全國政協協商工作規則等229件制度文件，提高協商議政和各項履職工作制度化、規範化、程序化水平，專門協商機構建設持續深化。



堅持協商於決策之前和決策實施之中，全國政協圍繞構建高水平社會主義市場經濟體制、加強生態環境保護等共召開10次專題議政性常委會會議，圍繞推進高水平對外開放等召開10次專題協商會，圍繞優化區域教育醫療資源配置等召開57次雙周協商座談會和16次遠程協商會；經常性開展提案辦理協商、界別協商、對口協商、專家協商等，以高質量協商助推高質量發展。



胡衡廬表示，全國政協注重發揮調查研究基礎作用，通過“調研—協商—再調研”，努力把問題研深議透，提出針對性、可操作性強的對策建議；創立主席會議成員牽頭、跨專門委員會、跨領域的專題研究制度，圍繞新質生產力發展、新污染物治理、中華文明發展史研究闡釋傳播等重大戰略性、前瞻性課題開展深度研究84項，形成一批高質量研究成果；主席會議成員深入委員所在單位，開展學習調研148場次。