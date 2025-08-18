政府採購樽裝水事件　財庫局三重行動跟進

中評社北京8月18日電／據大公報報導，財經事務及庫務局局長許正宇昨日召開緊急會議，與相關人員討論近日有關政府採購樽裝飲用水的事件，並在會上決定採取三重行動，調查事件和進行制度審視，以避免日後同類事件發生。同時，政府物流服務署已通知各政策局及部門收起相關樽裝飲用水和作出相應安排。



許正宇表示，今次事件除了為政府同事帶來憂慮，亦引起公眾的高度關注。他已邀請審計署審查這次招標，同時親自牽頭與其他政策局及部門成立專責小組，藉此全面審視現有的政府採購機制。他亦已責成物流署加緊做好相關善後工作。



設專組檢討採購機制



財庫局的相關跟進行動包括：（一）財庫局已主動邀請審計署就今次採購樽裝飲用水的招標過程進行審查，以查找當中有所疏漏或不足之處；（二）由財庫局局長牽頭，聯同公務員事務局、商務及經濟發展局、發展局和律政司的代表成立一個專責小組，共同審視現有政府採購機制，以堵塞可能出現的漏洞，避免日後有同類事件發生。財庫局預期可在三個月後就初步建議提交報告；（三）已責成物流署承擔主體責任，持續密切監察樽裝飲用水供應商履行合約的情況，就出現問題的樽裝飲用水合約加緊做好善後工作，並就與該供應商及其負責人有關聯的其他政府合約與相關部門全面檢視其表現。