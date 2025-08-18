創新療法　70項臨床試驗在港展開

中評社北京8月18日電／據大公報報導，為推動大灣區跨境臨床試驗協作，特區政府於去年底在河套深港科技創新合作區香港園區設立“粵港澳大灣區國際臨床試驗所”。試驗所行政總裁張文勇日前接受訪問時表示，試驗所至今已與72家跨國及本地生物醫藥企業、高等院校和研究機構交流，多家藥企對深港兩地協同發展臨床試驗反應正面，香港高質量醫療研究等優勢，加上試驗所提供一站式支援，有助吸引藥企到大灣區開展臨床測試，加快新藥研發，推動香港成為國際醫療創新樞紐。



試驗所已相繼與不同單位建立合作框架，包括與本港兩所醫學院建立合作關係，預計未來一年將開展逾70項涵蓋創新療法等的臨床試驗；與醫克生物及粵港澳大灣區國際臨床試驗中心簽署合作備忘錄，推動愛滋病疫苗ICVAX展開跨境二期臨床試驗。



愛滋疫苗ICVAX二期臨床試驗將展開



2023年施政報告提出多項推動香港發展醫療創新樞紐措施，包括成立“大灣區國際臨床試驗所”，為醫藥研發機構提供一站式臨床試驗支援平台，統籌香港公私營臨床試驗資源，並讓河套香港及深圳園區協同發展臨床試驗。



張文勇接受訪問時表示，整個大灣區擁有8600萬至8700萬人口，人口眾多，是開展臨床試驗的合適位置，除了比較常見的疾病，一些較罕見的疾病，也能找到足夠的受試者。



他指出，香港擁有兩所世界排名靠前的大學醫學院，醫管局是一個水平相當高的公立醫療機構，令香港更擁有獨特的先天優勢，吸引各地藥企來港開展業務，“香港在國際上也相當獨特，我們做的研究不僅受到中國藥監局認可，美國食品藥物管理局（FDA）、歐盟也認可，十分難能可貴。”