黎智英無任何投訴，反華勢力自打嘴巴

中評社北京8月18日電／據大公報報導，自黎智英案踏入結案陳詞階段後，外部勢力也開始了“最後的瘋狂”，完全無視事實只顧炒作黎智英案的“健康問題”，還誇大到黎智英“時日無多”云云。事實是，黎智英每日獲得醫療檢查，他本人也沒有任何投訴。然而，美國政府、CNN、“無國界記者”卻無視本土醫療崩潰、監獄性侵醜聞，造謠抹黑香港司法，盡顯“雙標”本色。這不但只是一場打著“人權”旗號的鬧劇，更是對法治的公然踐踏。



在上周的聆訊中，黎智英的代表律師已公開表明，懲教署每日都為黎智英安排醫療檢查，每次出庭前，都有醫生再三確保其身心狀況沒有問題。



關於其心悸問題，醫管局到診專科醫生日前更為他進行了詳細檢查，沒有發現任何異樣，但為以防萬一，專科醫生仍然建議為黎智英處方按需要服食的藥物，以及佩戴心臟監測設備，倒是當時黎智英本人因“誤解”而拒絕佩戴監測設備。惟辯方律師清晰指出，黎智英沒有對相關醫療服務有任何投訴，法官亦對懲教署安排表示讚賞。



黎智英“親證”假新聞



試問，這種水平的醫療服務，全世界有多少地方的監獄可以提供？香港醫療水平一直在全球享有盛譽，由專業醫護人員為病人提供最適切的醫療服務，對在囚人士亦一視同仁。在衞生署派駐懲教院所的醫生協助下，全日24小時都有基本的醫護服務提供，醫管局或衞生署的到診專科醫療人員，如牙科、外科、骨科及眼科等專科醫生，也會定期為在囚人士診症及治療，甚至現在在囚人士還獲提供視像遙距診症服務。說黎智英得不到適切照顧，根本是胡說八道。