新橫琴口岸開通以來　客流超7560萬

中評社北京8月18日電／據新華社報導，據珠海邊檢總站橫琴邊檢站統計，新橫琴口岸自2020年8月18日正式啟用以來，5年累計驗放人員突破7560萬人次，車輛超895萬輛次。



這5年，“合作快捷通道”、“聯合一站式”車道、“常旅客”通道、“琴澳旅遊團”、“一簽多行”等一系列政策和措施推出，新橫琴口岸通關越來越便利高效。



2020年8月，“合作查驗，一次放行”創新通關模式在橫琴口岸旅檢區域啟用，旅客平均通關時間縮短至20秒。目前，“合作快捷通道”已成為橫琴口岸驗放出入境旅客的主力軍。橫琴邊檢站數據顯示，5年來，使用該通道通行的旅客超5500萬人次，占通關總人次的74%。



2024年3月，全國首創的30條客貨車“聯合一站式”車道在橫琴口岸全面啟用。新車道實行車輛“合作查驗，一次放行”通關模式，橫琴邊檢、橫琴海關、澳門海關、澳門治安警察局和澳門衛生局5家單位對出入境車輛實現“一次排隊，集中采集，聯動放行”，通關環節大幅簡化，效率顯著提升，新車道平均查驗時間穩定在約100秒。



“為進一步提升通關速度、優化通關體驗，橫琴邊檢正加快推進旅檢通道和車檢通道的智能化升級改造，明年還將完成旅檢通道改擴建、智能化車體檢查設施的研發等工程。”橫琴邊檢站副站長曾向說。