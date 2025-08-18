上海離岸金融中心建設加快

中評社北京8月18日電／據大公報報導，經過三十多年發展，上海國際金融中心建設取得碩果。在國際新形勢下，上海建設金融中心面臨新的機遇和新的任務。中央金融工作會議強調“增強上海國際金融中心的競爭力和影響力”，如何加快這一進程，需要多方謀劃思考。



截至2025年6月，上海金融機構本外幣境外貸款規模達到8740億元（人民幣，下同），較2020年同期增長107%。從1992年提出建設上海國際金融中心的戰略任務，到2009年提出建設上海國際金融中心新的目標任務，再到聚焦浦東引領區建設提出“支持浦東發展人民幣離岸交易、跨境貿易結算和海外融資服務”等新的任務舉措，戰略持續向縱深推進，各類支持政策接續發力。



發展離岸和跨境金融是關係到中國企業和金融機構拓展國際市場的現實需要，也是維護經濟金融安全的戰略布局。上海在國家高水平制度型開放扮演重要角色，發展離岸金融是推進上海國際金融中更高能級建設的關鍵環節，也是服務人民幣國際化和支持中資企業“走出去”、高質量共建“一帶一路”的重要驅動。數據顯示，2024年上海跨境人民幣收付總額達到29.8萬億元，同比增長30%，佔全國業務總量的47%。



積極把握政策機遇



近年來，國家圍繞上海國際金融中心建設謀劃頂層設計，在浦東引領區戰略已有詳細的部署，要求“構建與上海國際金融中心相匹配的離岸金融體系”。戰略層面看，之所以頂層設計及各項戰略高度重視建設離岸金融體系，具有深刻的宏觀背景，主要包含兩大原因：



一方面，當前世界進入到動盪變革期，國際金融競爭加劇，中央金融工作會議提出建設“金融強國”，重點就在於建設強大的國際金融中心。上海是中國對外開放的窗口，外資外企包括外資金融機構數量多、金融開放程度高，因而肩負著推進國家高水平制度型開放、特別是金融開放的重任。發展離岸金融是推進高水平金融開放的重要突破口，對建設上海國際金融中心與打造全球金融樞紐具有重要意義。