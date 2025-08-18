硅谷AI人才爭奪戰，衝擊初創企業

OpenAI執行總裁阿爾特曼。 中評社北京8月18日電／據大公報報導，今年夏天，美國科技巨頭Meta加速推進其“超級智能實驗室”（Superintelligence Labs）的組建，直接引發了新一輪的AI人才爭奪戰。被稱為是硅谷創新動力的初創企業成為這場爭奪戰的焦點，但不同於以往的硅谷風向，此次硅谷科技巨頭們都採用了一種非傳統的手段獲取人才和資源。



科技巨頭谷歌7月宣布，以24億美元（約合188億港元）獲得AI編碼初創公司Windsurf的技術授權和人才，Windsurf創辦人及部分研發團隊員工將加入谷歌負責AI的DeepMind團隊。但是，谷歌並沒有收購Windsurf，不持有其股份，Windsurf將繼續作為獨立公司運營，約250名員工中的大部分將留在原公司。



這種所謂的“人才併購”交易已成為硅谷科企爭奪AI人才的主要方式。今年6月，Meta與Scale AI也達成了類似的交易，提出向該公司投資148億美元，以聘請其執行總裁Alexandr Wang和Scale AI的部分員工管理AI業務，並獲取技術許可。



這種交易契合硅谷科技巨頭們的需求。首先，他們能夠快速地完成交易，獲得人才和資源；其次，這也成為科技巨頭們規避反壟斷調查的最佳策略，因為這並不是一場需要繁瑣流程、監管機構批准的收購案。但是，這一舉措正在摧毀初創企業，並且也很有可能反噬科技巨頭自身。



人才併購取代風險投資



業內人士指出，問題在於，這些舉措挑戰了硅谷長期以來的文化基礎──風險投資。硅谷的基本邏輯始終根植於此，初創企業的創始人包括員工，他們需要承擔創業失敗的風險，但一旦能夠成功被科技巨頭們收購，他們所擁有的企業股權所帶來的回報將十分可觀。