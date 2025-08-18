美烏總統會談在即　歐洲為何急於參與？

中評社北京8月18日電／美國總統特朗普和烏克蘭總統澤連斯基將於當地時間18日在美國首都華盛頓舉行會晤。17日，澤連斯基赴布魯塞爾與歐盟協調立場，歐洲多位領導人表示要隨同赴美參與會談。



央視新聞報導，澤連斯基與特朗普此次會面要談什麼？各方有何表態？歐洲為何如此積極？目前俄烏戰事如何？



歐盟及歐洲領導人與澤連斯基同赴美



據悉，烏克蘭總統澤連斯基已動身飛往美國，準備於當地時間8月18日訪問白宮，與美國總統特朗普會晤。歐盟委員會主席馮德萊恩及法國總統馬克龍、德國總理默茨、英國首相斯塔默、意大利總理梅洛尼也將於同一天赴美。



赴美前，烏克蘭總統澤連斯基17日到訪布魯塞爾，與歐盟委員會主席馮德萊恩會見，雙方舉行了新聞發布會。



澤連斯基在發布會上表示，在與特朗普會晤前與歐盟夥伴國的交流非常有益，將繼續協調共同立場以支持烏克蘭的獨立和主權。澤連斯基稱，領土問題只能由領導人層面討論。烏克蘭將加入歐盟視為安全保障的一部分。他還表示，並不知道特朗普和普京到底談了什麼。



歐洲給烏克蘭吃下“定心丸” “烏克蘭始終可以信賴歐洲”



馮德萊恩17日在新聞發布會上表示，歐盟將與烏克蘭繼續合作，實現尊重烏克蘭以及歐洲重要安全利益的公正和平。



馮德萊恩說，強有力的安全保障對於烏克蘭以及歐洲來說都至關重要，歐盟對美國總統特朗普稱準備對烏提供安全保障表示歡迎，並將繼續推動烏克蘭入盟進程。



她強調，烏克蘭應自行決定其命運，烏克蘭“始終可以信賴歐洲”。

