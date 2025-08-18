上半年“中國購”銷售額增長近一倍

中評社北京8月18日電／據人民日報報導，今年以來，“中國游”熱度不減，“中國購”持續升溫。“帶著空箱子去中國”，成為境外旅客“探店”“拔草”跨境游的新趨勢。從絲綢、茶葉、傳統瓷器，到國潮、文創、科技好物，境外旅客來中國有了更多購物“新寵”。“起退點”下降，支付、開單流暢，退稅、核驗提速，圍繞離境退稅的系列優化舉措，成為拉動入境消費的又一重要加分項。



國家稅務總局發布的數據顯示，今年1—6月，國內離境退稅商店數量成倍增加，已超過7200家，享受退稅人數同比增長186%，退稅商品銷售額及退稅金額同比分別增長94.6%和93.2%。



離境退稅政策新升級，入境消費有哪些亮點？如何讓“購在中國”熱度更持久？記者進行了採訪。



可買的商品更多了



店鋪上新、新品上架，退稅街區好玩又好逛



黃金海岸邊，帳篷整齊排列，東港水城裡，游人摩肩接踵。近期，遼寧大連吸引了四面八方的遊客前來游玩。



在大連商場海參櫃台，來自俄羅斯的遊客瑪麗娜選購了3600元海參產品後，工作人員指引她到商場的集中退付點辦理離境退稅“即買即退”，很快她便收到了324元退稅預付金到賬的通知。“買到了滿意的商品，還能退回一筆錢，我打算再買些小紀念品。”購物能退稅，讓瑪麗娜收穫意外之喜。



今年7月1日起，大連開始實施境外旅客購物離境退稅政策。政策實施首月，已展現出良好發展勢頭，不僅給境外旅客帶來實惠，也為商家創造了更多商機。



大連錦華鐘表珠寶有限公司是當地一家老牌企業，主營高端鐘表等商品，目前公司在大連的5家門店均備案成為退稅商店。“有了離境退稅政策帶動，預計今年銷售額將增長一成以上。”錦華鐘表相關負責人說。