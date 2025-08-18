世界最大人工硐室儲氣試驗成功

中評社北京8月18日電／據光明日報報導，17日，在湖南長沙望城區，中國能建世界最大人工硐室儲氣原位試驗平台——儲氣密封循環試驗圓滿成功。試驗壓力突破世界最高等級18兆帕，通過高低壓循環、長時保壓“雙168小時”連續運行驗證，儲氣庫密封性、穩定性等各項性能指標均達到國際先進水平。



該實驗室是中國能建數科集團開展科技創新的重要基地，擁有兩座超大型試驗洞，最大埋深110米，最高試驗壓力達20兆帕，具備“雙洞”同步試驗能力，規模與壓力參數均居世界之最。實驗室自2022年12月籌建，2024年8月投用，攻克人工硐室型高壓力、多介質、長周期氣體存儲的安全與經濟性世界難題。



據悉，中國能建數科集團帶領長江設計集團、萬華節能集團聯合攻關，取得剛柔復合密封體系、圍岩承載理論、全域溫度場數據獲取、高壓空氣狀態觀測等“八大首創”成果，實現100%自主化。



據瞭解，此次重大突破開創性地拓展了適應超高壓、大波動條件下，集高經濟性、高可靠性、高建造效率、高運行可控於一體的深部地下資源利用空間，標誌著我國在人工硐室儲氣領域技術路線全面打通，將加速推動壓氣儲能行業規模化、產業化發展。該技術不僅支撐高壓空氣存儲，還可廣泛應用於氫氣、天然氣、氨氣、油氣等戰略物資存儲，為“源網荷儲”一體化、氫能產業化及油氣戰略儲備提供跨領域支撐，開啟“多能並儲”新格局。



據悉，中國能建壓氣儲能人工硐室多項科技創新成果與世界首台（套）甘肅酒泉300兆瓦壓氣儲能示範工程應用“同頻同步”，酒泉項目並網發電成功，標誌著我國壓氣儲能行業取得新突破。