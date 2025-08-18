“科技＋創意”讓運博會潮起來

中評社北京8月18日電／據光明日報報導，第七屆大運河文化旅遊博覽會（以下簡稱“運博會”）17日在蘇州落下帷幕。累計近16萬人次走進本屆運博會現場、較上屆增長23%，線上受眾突破5.2億人次。



本屆運博會五大主題展覽共吸引國內12個省市、76個城市、35個國家和地區，912家單位參展參會，參展單位較上屆增加近40%，江蘇省外展商占比65%。“絲路與運河的邂逅”主題展，35個國家和地區的130家機構與企業參展，首次實現了全球各大洲覆蓋。



“科技＋創意”的展品表達，深受年輕人歡迎，抽樣調查結果顯示，35歲以下年輕觀眾占比超六成，其中近五成以家庭親子游方式到現場參觀體驗。首次設立的運河主題文創展，集中展示運河沿線景區、文博、動漫等各類品牌文創1500餘種。據統計，文創互動打卡達10萬人次，銷售額達251萬元。運河非遺品牌專區匯聚山東琉璃燒制、浙江木活字印刷、南京雲錦織造等80個非遺代表性項目、50個傳統工藝品牌企業參展，展品品類200餘項、約6000件。



運河城市文旅精品展引進我國首個博物館原創遊戲化VR大空間沉浸式探索展——揚州中國大運河博物館帶來的運河奇境，3天展期內，設備滿負荷運轉。在運河特色文旅產業展集結了8家科技企業展示了39台文旅機器人、虛擬數字人產品。



文旅產業活力進一步激發，本屆運博會邀請文旅領域頭部企業、重大項目和新興業態參展，展會期間，五大展區共組織對接會62場，412家採購商簽訂意向性協議近千份，現場意向交易額2.98億元。



自2019年起，運博會已成功舉辦七屆，基本形成產業融合、企業集聚、產品薈萃的綜合效應，成為大運河沿線最具影響力的博覽會之一。