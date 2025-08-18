山東青島：社區有了“文化代言人”

中評社北京8月18日電／據光明日報報導，日前，在山東省青島市即墨區環秀街道濱湖社區文化書院裡，一群孩子正圍著等身高的立牌拍照合影。立牌上的少女一襲粉色襦裙，手捧書卷，眉眼靈動，如從國風畫卷中走來。



這位00後“國風少女”有個響亮的名字“湖小硯”。她是社區的新晉“頂流”，是居民群裡的表情包霸主，更是濱湖社區“書香共享、文明共育”理念的鮮活代言人。



誰能想到，這個頗受大家歡迎的“湖小硯”，是社區工作人員和居民們集思廣益的創作成果。濱湖社區居委會主任李靜回憶：“我們一直在思考，如何讓傳統文化和社區治理相結合。有一天討論時，有人提議‘不如設計一個IP形象’，大家你一言我一語，‘湖小硯’的雛形就誕生了。”



從紙面設計到立體形象，“湖小硯”的成長並非一帆風順。社區先後征集了居民意見，調整了十餘版設計方案——有人希望她更傳統，有人建議她更時尚。最終，這個融合了襦裙、書卷、湖水發飾的“混搭少女”贏得了最多票數。“她就像我們社區的縮影，既有文化底蘊又充滿活力。”李靜說。



“湖小硯”的誕生，蘊藏著濱湖社區的文化基因。她的名字取自“硯台”，象徵墨香傳承與童趣多彩；而“湖”字既呼應濱湖地名，又暗喻人文活水潤澤鄰里。“湖小硯”設計將傳統與現代巧妙碰撞，發飾融入毛筆造型，裙擺綉著新時代文明實踐站的蒲公英標識。