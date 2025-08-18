微塑料粒徑影響植物氮吸收機制獲揭示

中評社北京8月18日電／據光明日報報導，記者從海南大學獲悉，該校南繁學院張金波團隊發現，微塑料對氮循環過程的影響程度取決於其類型和尺寸，小尺寸可降解微塑料對植物氮吸收的抑製作用最顯著，可能對植物生長代謝構成主要威脅。相關成果近日發表在國際學術期刊《土壤生物學與生物化學》上。



張金波介紹，可生物降解塑料被視為傳統塑料的綠色替代品，但它們可能比傳統塑料更快地分解為微塑料。研究團隊選取傳統聚乙烯微塑料和可生物降解聚乳酸微塑料作為研究對象，研究二者不同尺寸對土壤氮初級轉化速率與植物氮吸收速率的影響。結果表明，不可降解微塑料和可降解微塑料在影響植物氮吸收機制上存在差異。



對於傳統聚乙烯微塑料，植物在微塑料中等尺寸下（600～700μm）具備最高的氮吸收速率，主要是因為該尺寸下的硝化速率更高，能為植物提供更多的硝酸根離子。



對於微生物可降解微塑料，低粒徑微塑料（25～38μm）顯著抑制了植物氮吸收速率。研究發現，該尺寸下的氮礦化速率是其他尺寸的6～11倍，但銨離子的固定速率遠高於礦化速率，反而延長了銨離子的滯留時間，抑制了植物對銨離子的吸收。



該研究首次系統揭示了傳統微塑料與可降解微塑料在不同粒徑下對“土壤氮轉化—植物氮吸收”耦合關係的差異化影響，為微塑料生態效應的“精細化機制”研究提供了關鍵數據支撐，為差異化管控策略的制定提供了參考，有望提升污染管控的精準性與效率。