澤連斯基白宮行　歐洲大陣仗“撐腰”為哪般？

中評社北京8月18日電／美國東部時間17日晚，烏克蘭總統澤連斯基抵達美國首都華盛頓，他18日將赴白宮與美國總統特朗普舉行會晤，歐洲多位領導人當天也將“組團”赴白宮參會。歐洲領導人為何如此大陣仗為澤連斯基“撐腰”？白宮會晤將如何進行？談什麼？俄烏和平協議前景如何？



歐洲領導人緣何“組團”赴白宮



新華社報導，特朗普與俄羅斯總統普京當地時間15日在美國阿拉斯加州安克雷奇舉行會晤。“普特會”後，特朗普同澤連斯基和歐洲領導人通話。澤連斯基隨後宣佈，他將應邀于18日赴華盛頓與特朗普會晤。



歐盟委員會主席馮德萊恩17日在社交媒體上說，包括她在內的多位歐洲領導人也將赴白宮參加會晤。據已發佈的信息，一同前往的包括英國首相斯塔默、德國總理默茨、法國總統馬克龍、芬蘭總統斯圖布、意大利總理梅洛尼和北約秘書長呂特。



國際輿論認為，歐洲領導人“組團”赴白宮，一是展現歐洲在烏克蘭問題上的團結立場以及對烏克蘭的堅定支持，二是防止歐洲在烏克蘭問題上進一步被邊緣化，三是給澤連斯基“撐腰”。今年2月，特朗普與澤連斯基在白宮會晤，美國副總統萬斯在座，三人在媒體面前發生激烈爭吵。特朗普批評澤連斯基對美國“不敬”。



有美國媒體報導指出，斯圖布之所以參與會晤，是因為他與特朗普有私交，斯圖布此行任務是防止美烏領導人會晤再次破裂，並強調歐洲在解決俄烏衝突等問題上的重要性。



默茨表示，他相信澤連斯基此次前往白宮，不會出現上次那樣“被羞辱”的情況，歐洲領導人將向澤連斯基提供“一些好建議”。馬克龍說，此行是為了維護歐洲自身利益，展現“歐洲和烏克蘭的統一戰線”，因為烏克蘭問題走向事關如何搭建新的歐洲安全架構。“歐洲應坐在談判桌前。”

