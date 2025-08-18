中評社北京8月18日電／網評：讓文旅融合釋放更多叠加效應



來源：光明日報 作者：王歡（黑龍江省中國特色社會主義理論體系研究中心特聘研究員、黑龍江省委黨校教授）



文化是旅遊的靈魂，旅遊是文化的載體。文旅產業不僅有利於促進經濟轉型升級、引導擴大消費、提高就業，而且對滿足人民群眾不斷升級的旅遊消費需求有著重要作用。習近平總書記強調，“要堅持以文塑旅、以旅彰文，推動文化和旅遊融合發展，讓人們在領略自然之美中感悟文化之美、陶冶心靈之美”。這為引領文旅產業在更廣範圍、更深層次、更高水平上拓展新優勢、激發新動能提供了重要遵循。深入學習貫徹習近平總書記重要講話和黨的二十屆三中全會精神，推動文旅融合高質量發展，筆者有以下幾點思考。



由表及裡，實現從形式融合到價值共生。推進文旅融合，許多地方從機構、資源、產業生態、公共服務等多方面展開探索實踐，促進了旅遊品質和公共服務效能的進一步提升，不斷滿足人民群眾對美好生活的需要。試想，文旅融合如果僅有“表”，比如，景區旅遊商品的紋飾點綴、舞台上各類民俗展演等具象符號的直觀呈現，這些元素雖能快速吸引目光，但停留在表面拼貼或形式堆砌的“貼標簽”階段，鮮有與當地資源產生內在關聯與有效鏈接，必然導致“千篇一律”、缺少特色，難以打動人心。



為此，推動文旅融合，應注重文化為魂、旅遊為體的有機統一，將其浸潤在地域特質的真實性中，體現在情感共鳴的獨特性裡，沉澱在生活方式的原生性上。“裡”的深度決定融合厚度，應避免“徒有其表”的形式化融合，也要防止“深不可測”的封閉化表達。通過各要素互補、契合與重組，將文化價值與旅遊功能深度耦合，在由表及裡、由內而外的價值傳遞中，形成深層次情感共鳴。



破立並舉，推動體制機制系統變革。深化文化體制機制改革是進一步全面深化改革的重要內容。文旅融合，也應先立後破。“立”，很重要的一點在於健全文化和旅遊深度融合發展體制機制，構建新業態新模式。因地制宜制定發展規劃，加強統籌協調，用好用活用足政策，建立多部門協調聯動機制，合理統籌並高效配置文旅資源；培育產業生態鏈，積極探索構建多元投融資機制，推動文旅與農業、體育、康養等跨界融合，豐富產品新供給；建立包含文化傳承效度、遊客體驗感滿意度、生態保護力度等在內的多維評價體系。“破”，應破除發展桎梏，打破行業邊界，改變以往治理慣性，消除資源內耗，摒棄短視思維，杜絕過度商業化亂象。以“立”面向未來、開創新的局面；以“破”破除文旅融合體制機制障礙，使文旅產業消除同質化競爭，實現由“物理叠加”向“化學反應”的蝶變。