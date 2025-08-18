洱海有了量身定制的“體檢報告”

中評社北京8月18日電／據光明日報報導，日前，中共大理州委、大理州人民政府和雲南省生態環境廳聯合發布了“洱海指數”，洱海有了一份量身定制的“體檢報告”。



據測算，2025年上半年，“洱海指數”得分為92.8分，評價為優。據瞭解，“洱海指數”遵循“山水林田湖草沙是生命共同體”的系統觀念，兼顧洱海水資源、水環境、水生態“三水統籌”，協調流域生產、生活、生態“三生空間”，圍繞“乾淨、清澈、生態、共享”4個維度8項指標，從流域環境改善、湖區水質提升、生物多樣性提高等方面，反映洱海保護治理工作和洱海水生態狀況。



“‘洱海指數’的編制參考借鑒了國內湖泊評價和地表水環境質量評價相關標準、長江流域水生態考核指標體系、太湖流域水生態環境功能區質量評估技術規範等經驗，以及國外地表水評價相關標準，又結合了大理實際和洱海特點。”上海交通大學雲南（大理）研究院院長王欣澤說。



中國科學院水生生物研究所研究員劉永定表示：“湖泊生態系統健康是維持水質持續改善的關鍵因素。我們注意到，今年1至6月，‘洱海指數’中‘共享’這一目標層評分為97.5，體現了人與自然的和諧共處。‘洱海指數’的發布，既是對洱海保護治理工作的肯定，也具有重要的治理實踐價值和科學研究意義。”