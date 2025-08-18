第12屆世運會閉幕　中國隊創歷史最好成績

8月17日，成都世博園，成都世運會閉幕式的主火炬熄滅儀式上，演員合唱《友誼地久天長》。（圖片來源：中國青年網） 中評社北京8月18日電／據中國青年報報導，第12屆世界運動會於8月17日晚在四川成都落下帷幕。中國體育代表團奪得36金17銀11銅共64枚獎牌，金牌、獎牌總數均創歷史新高，首次位居金牌榜、獎牌榜第一，創我國參加世運會歷史最好成績。



本屆世運會上，中國體育代表團在18個項目（分項）上獲得金牌，45名運動員站上最高領獎台，我國獲得世運會金牌的項目（分項）由此前的累計14個增加至23個，進一步拓寬了我國世運會爭金項目的版圖。攀岩女子速度接力、女子4×50米水面蹼泳接力兩個項目創世界紀錄。



中國體育代表團副團長張新用“突破”“拼搏”“開放”“融合”4個關鍵詞總結代表團表現，他強調，“成都世運會中國體育代表團參賽運動員來源廣泛，絕大部分是第一次參加國際綜合性運動會，但運動員們都以代表國家參賽而自豪，自覺踐行和弘揚中華體育精神，充分展現了新時代中國體育的精神風貌”。



張新表示，成都世運會是中國大陸首次舉辦世界運動會，因此，我國組建了世運會參賽史上參賽項目最多、參賽運動員規模最大的體育代表團。中國運動員參加世運會，使民眾參與體育運動有了更多選擇、為國爭光有了更多途徑，同時展現了競技體育與大眾體育融合發展的新場景，實現了我國奧運項目與非奧項目的有機融合、協同發展。



張新強調，成都世運會以非奧項目為主，這些項目是體育強國建設的重要組成部分，是滿足人民群眾多元化體育需求的重要方式，對推動體育事業全面均衡發展、提高競技體育綜合實力具有重要意義。本屆世運會，為非奧項目培養鍛煉了一批優秀的運動員、教練員、組織管理人才，為實現項目更好發展播下了種子、培養了人才。



“我們希望通過成都世運會，讓更多的項目走進學校、走進社區、走到百姓身邊，讓廣大人民群眾都能找到自己喜愛的項目，也希望有更多的愛好者通過刻苦訓練，強健體魄、為國爭光。”張新說，“我們將以成都世運會為新的起點，進一步推動體育事業深化改革，努力構建更加開放、更加多元的體育發展環境，為更多體育項目普及推廣、提高水平、參與國際交流創造條件，推動各類體育項目在我國蓬勃發展。”