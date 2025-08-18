情緒價值拉滿，“逛上海書展像過節”

中評社北京8月18日電／據文匯報報導，剛剛過去的周末，2025上海書展迎來大客流，網友“波希米亞”在繞了整整一大圈的長隊裡，挪到簽售台，請作家馬伯庸在“見微”系列新書《桃花源沒事兒》上簽名。“我兒子前段時間狀態不太好，幹著急也沒用，就想在上海書展找他喜歡的作家，買幾本簽名代表作鼓勵一下正在療愈的孩子。我很唐突地問，能幫錄一段視頻給孩子打打氣嗎？沒想到他爽快答應！結果我一激動手抖，錄視頻鍵沒打開，就抱著一絲希望問能再錄一遍嗎？馬老師對著鏡頭說出：祝小劉同學早日恢復健康，開開心心，幸福每一天。我這當媽的當場淚崩……”



這是上海書展現場的一幀日常畫面，可能成為讀者日後記憶裡的暖心瞬間。漫畫家“混子哥”陳磊、詩詞專家康震、“氣象先生”宋英傑等帶來的多場新書分享會異常火爆，加上遍布多地的分會場，閱讀熱浪席捲全城乃至長三角。讀者出版人奔赴書香之約的N個理由究竟是什麼？



不管喜歡哪種題材總能找到同好



“今天起早貪黑、用兩個花卷兩瓶水奮戰一天。趕上阿來、金宇澄、徐則臣三位茅盾文學獎得主，葛劍雄、趙珩、陳子善三位文化名人簽書。”80後濤濤背著雙肩包，裡面有他奮戰一個周末的十餘本名家簽名書，“這種感覺太棒了！哪怕餓著肚子頂著大太陽，也獲得了滿滿的情緒價值。”



“我帶團隊在上海駐扎五夜六天，一般外地出版社參展不會待那麼久，但上海書展值得！”團結出版社有限公司執行董事兼社長梁光玉，形容上海書展就像“一個盛大的節日”，“讀者群體質量是公認的高，眼光毒、很識貨，給出版人打雞血注信心。”



多場新書分享會上，他看到裡三層外三層讀者們的眼神與表情“透著專注、期待與渴望”。在信息爆炸、閱讀方式多元卻也面臨“淺閱讀”“碎片化”挑戰的今天，重新回望古人是如何對待書籍、如何理解讀書、如何將知識內化為修養並付諸實踐的，顯得尤為珍貴和必要。《中國古代讀書故事》從孔子“韋編三絕”到王陽明“龍場悟道”，為每個讀書故事都標注了出處。“查閱二十四史等典籍，考證典故的本源，連具體卷次都清晰呈現，這種扎實功夫令人敬佩。”買書隊伍裡，35歲歷史迷王世榮如是評價。